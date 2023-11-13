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Вечерний Новосибирск

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Новосибирский депутат сложил полномочия из-за утраты доверия

Новосибирский депутат сложил полномочия из-за утраты доверия

Председателем Совета депутатов Красноярского сельсовета не предпринял никаких действий по урегулированию конфликта интересов, касающихся решения Совета о включении в границы населённого пункта двух контуров земельного участка, собственником которого и является председатель.

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