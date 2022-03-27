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Чен лидирует в мировом рейтинге ISU, Ханю – 7-й, Алиев – 14-й, Кондратюк – 21-й, Коляда – 24-й

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов. Рейтинг у мужчин возглавляет олимпийский чемпион Пекина-2022 Нэтан Чен, лучший из россиян – Дмитрий Алиев (14-е место).

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