Поступят солидные суммы: таролог рассказала, что карты сулят всем знакам до 18 мая

Известный эксперт составила свой прогноз на рабочую неделю. 123RF/legion-media.ruТаролог Карина Борисова объясняет, что на неделе с 12 по 18 мая 2025 года стоит уделить внимание решению накопившихся проблем, которые мешают двигаться вперед.