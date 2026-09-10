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«У нас есть хорошие новости: мы получили LPCAMM2 по более низкой цене». Framework снизила цены на свои ноутбуки

«У нас есть хорошие новости: мы получили LPCAMM2 по более низкой цене». Framework снизила цены на свои ноутбуки

Но, видимо, ненадолго Компания Framework с самого начала текущего кризиса памяти каждый раз открыто предупреждала о росте цен на свои ноутбуки из-за дорожающей памяти.

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