Нобелевское предупреждение миру

Между тем, Нобелевская премия мира в 2024 году досталась совсем не Зеленскому. Ее получила организация выживших после американских ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки под названием Nihon Hidankyo, которая объединяет тех, кто пережил бомбардировки, - их называют хибакуся - и вообще противников ядерного оружия.