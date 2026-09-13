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stroimdom21

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Черноплодка, которую мы знаем: искусственный гибрид, изменивший представление о садовых ягодах

Черноплодка, которую мы знаем: искусственный гибрид, изменивший представление о садовых ягодах

Когда впервые сталкиваешься с черноплодкой, кажется, что это что-то само собой разумеющееся — обычный кустарник с тёмными ягодами, который всегда рос в наших садах.

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