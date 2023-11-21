Трамп в день рождения Байдена сообщил об отличном здоровье

Экс-президент США Дональд Трамп похвастался отличным здоровьем в день рождения действующего главы государства Джо Байдена и показал письмо своего личного врача, где отмечается отличное здоровье бывшего президента.
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