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Трамп в день рождения Байдена сообщил об отличном здоровье

Трамп в день рождения Байдена сообщил об отличном здоровье

Экс-президент США Дональд Трамп похвастался отличным здоровьем в день рождения действующего главы государства Джо Байдена и показал письмо своего личного врача, где отмечается отличное здоровье бывшего президента.

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