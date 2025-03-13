Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Воспитанник Ротшильда - «кровавый Лёня» мстит за Пугачёву. Бородин обвинил «примадонну» в покушении на убийство за раскрытую «правду»

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Комментарии
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В С
ещё раз доказывается, что олигархов надо расстреливать , а не сажать в тюрьму, где они живут лучше нас.
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6 час.
Людмила Лиханова
ДЛЯ АЛЕКСЕЙ САФРОНОВА: ЗАТКНИ ПАСТЬ  И НЕ СМЕШИВАЙ ПУТИНА С ЭТОЙ ШВАЛЬЮ...ИЛИ ТЫ ТОЖЕ С НЕЙ , 3,14раст?
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5 час.
Людмила Лиханова
ЕСЛИ ОН ЕЕ , НЕВИННУЮ, ОБОЛГАЛ ТО ПОЧЕМУ ОНА НЕ ОТПРАВЛЯЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ В СУД? ТО ВЕЗДЕ СВОИХ ЮРИСТОВ ПОСЫЛАЕТ, А ТУТ...ЗНАЧИТ, ЗНАЕТ ЗА СОБОЙ ГРЕХИ ТАКОГО ТОЛКА.
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5 час.
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