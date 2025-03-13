Воспитанник Ротшильда - «кровавый Лёня» мстит за Пугачёву. Бородин обвинил «примадонну» в покушении на убийство за раскрытую «правду»

В С ещё раз доказывается, что олигархов надо расстреливать , а не сажать в тюрьму, где они живут лучше нас.

Людмила Лиханова ДЛЯ АЛЕКСЕЙ САФРОНОВА: ЗАТКНИ ПАСТЬ И НЕ СМЕШИВАЙ ПУТИНА С ЭТОЙ ШВАЛЬЮ...ИЛИ ТЫ ТОЖЕ С НЕЙ , 3,14раст?