У заместителя генпрокурора Украины по фамилии Крым (!) жена оказалась гражданкой России, которая получила российский паспорт в Крыму даже раньше меня (еще в начале апреля).
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