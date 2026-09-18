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Владимирские новости

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«Муром» крупно обыграл «Звезду» в матче Второй лиги

«Муром» крупно обыграл «Звезду» в матче Второй лиги

«Муром» обыграл «Звезду» из Санкт-Петербурга со счётом 3:0, голы забили Козловский, Болов и Саадуев. Следующий матч станет определяющим в турнире.

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