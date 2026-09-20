«Рассвет» пришел, но для того ли? Хорошие события нужно еще уметь освещать, поскольку даже небольшая деталь может сильно изменить общественное восприятие.
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