Тренировка этапа «Огневой рубеж» прошла в Казахстане в рамках конкурса «Меридиан»

Тренировка этапа «Огневой рубеж» прошла в Казахстане в рамках конкурса «Меридиан»

На данном этапе военнослужащим необходимо продемонстрировать свою быстроту и меткость, поразив мишени из положения стоя или лежа.

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