Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 754 подписчика

В Брянской, Калужской и Орловской областях объявили ракетную опасность

В Брянской, Калужской и Орловской областях объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Брянской, Калужской и Орловской областях. Об этом в своих каналах в мессенджере "Макс" сообщили временно исполняющий обязанности губернатора первого региона Егор Ковальчук, главы второй и третье областей Владислав Шапша и Андрей Клычков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии