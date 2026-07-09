В Брянской, Калужской и Орловской областях объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Брянской, Калужской и Орловской областях. Об этом в своих каналах в мессенджере "Макс" сообщили временно исполняющий обязанности губернатора первого региона Егор Ковальчук, главы второй и третье областей Владислав Шапша и Андрей Клычков.