Диана Дэвис: «Наш первый олимпийский сезон завершился. Спасибо всем, кто прошел этот путь с нами»

Российская фигуристка Диана Дэвис оценила итоги прошедшего сезона. «Наш первый олимпийский сезон завершился.

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