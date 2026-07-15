Пассажирам из Ховрина сообщили о временном закрытии одной из станций МЦД-3

Важная информация для пассажиров МЦД-3 в Ховрине. Если вы регулярно пользуетесь станцией Петровско-Разумовская на третьем диаметре, обратите внимание на изменения: с 15 июля поезда перестанут здесь останавливаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии