Наше Ховрино
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Наше Ховрино

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Пассажирам из Ховрина сообщили о временном закрытии одной из станций МЦД-3

Важная информация для пассажиров МЦД-3 в Ховрине. Если вы регулярно пользуетесь станцией Петровско-Разумовская на третьем диаметре, обратите внимание на изменения: с 15 июля поезда перестанут здесь останавливаться.

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