Путин объяснил, зачем иностранцам культура России

Российский лидер Владимир Путин в среду, 6 марта, выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, а после этого пообщался на различные темы с участниками этого международного мероприятия.
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