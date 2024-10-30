БЕЙРУТ (ИА Реалист). «Хизбалла» выбрала нового лидера. Им стал 71-летний Наим Касем, который былзаместителем генерального секретаряХасана Насраллы, убитого 28 сентября в результате израильских авиаударов.
У «Хизбаллы» новый лидер — Наим Касем
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Сложно понять решения Ирана, которого и до этого Израиль постоянно доставал и в Сирии, Ираке и где возможно. Однако имея большие возможности Иран как то пытается уйти от большой войны. Оправданием может служить не готовность ядерной составляющей. Время покажет.
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