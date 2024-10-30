У «Хизбаллы» новый лидер — Наим Касем

Геннадий Бережнов

Сложно понять решения Ирана, которого и до этого Израиль постоянно доставал и в Сирии, Ираке и где возможно. Однако имея большие возможности Иран как то пытается уйти от большой войны. Оправданием может служить не готовность ядерной составляющей. Время покажет.