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У «Хизбаллы» новый лидер — Наим Касем

У «Хизбаллы» новый лидер — Наим Касем

БЕЙРУТ (ИА Реалист). «Хизбалла» выбрала нового лидера. Им стал 71-летний Наим Касем, который былзаместителем генерального секретаряХасана Насраллы, убитого 28 сентября в результате израильских авиаударов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Сложно понять решения Ирана, которого и до этого Израиль постоянно доставал и в Сирии, Ираке и где возможно. Однако имея большие возможности Иран как то пытается уйти от большой войны. Оправданием может служить не готовность ядерной составляющей. Время покажет.
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