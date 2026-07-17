«Бавария» не намерена продавать Олисе и хочет продлить с ним контракт. Перес уверял мюнхенцев, что не будет пытаться подписать вингера летом (Флориан Плеттенберг)

В «Баварии» сохраняют спокойствие на фоне интереса «Реала» к Майклу Олисе . Ранее сообщалось , что 24-летний вингер расспрашивал партнеров по сборной Франции о мадридском клубе и не скрывает желания перейти туда.
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