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Петр Ян – о бое Махачева и Волкановски: «Думаю, он продлится больше трех раундов и закончится победой Ислама»

Боец UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился ожиданиями перед титульным боем между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

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