Белоруссия готовит авиаудар? Лукашенко поздравил Украину бойцами "Вагнера"

На украино-белорусской границе снова неспокойно: вдоль неё с одной стороны барражируют беспилотники ВСУ, так и норовя залететь к соседу, с другой концентрируются белорусские войска, техника и бойцы бывшего "Вагнера".
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