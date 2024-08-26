Сила в правде
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Сила в правде

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Белоруссия готовит авиаудар? Лукашенко поздравил Украину бойцами "Вагнера"

Белоруссия готовит авиаудар? Лукашенко поздравил Украину бойцами "Вагнера"

На украино-белорусской границе снова неспокойно: вдоль неё с одной стороны барражируют беспилотники ВСУ, так и норовя залететь к соседу, с другой концентрируются белорусские войска, техника и бойцы бывшего "Вагнера".

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