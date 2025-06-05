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Царьград

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Ушел из жизни актер из "Бандитского Петербурга" Константин Шелестун: обстоятельства и причины смерти

Ушел из жизни актер из "Бандитского Петербурга" Константин Шелестун: обстоятельства и причины смерти

В Санкт-Петербурге на 51-м году жизни скоропостижно скончался известный актер театра и кино Константин Шелестун.

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