Он пожелал всем мира и добра Председатель ЗакСа Александр Бельский поздравил православных с праздником Успения Пресвятой Богородицы «В нашей стране матерь божию почитают как главную заступницу за людей перед Господом.
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