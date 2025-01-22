Трамп "нас обманул... его "случайно" убьют": Предсказание Жириновского сбывается с первых дней инаугурации. Чего на самом деле ждать России?

Старый Фонарь

Что мы за народ такой? Нас ставят на колени, унижают, оскатинивают, бьют, ломают нашу великую историю, превращая ее в помойку, лишают прав на существование, а мы все продолжаем верить, что у запада, вдруг, вот-вот, проснётся благоразумие, они услышат нас, согласятся с нами и наступит мир на всей земле. Мы или дураки или святые.