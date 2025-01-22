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Царьград

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Трамп "нас обманул... его "случайно" убьют": Предсказание Жириновского сбывается с первых дней инаугурации. Чего на самом деле ждать России?

Трамп "нас обманул... его "случайно" убьют": Предсказание Жириновского сбывается с первых дней инаугурации. Чего на самом деле ждать России?

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Многие полагали, что после его возвращения в Белый дом, накалённые практически до предела отношения с Западом начнут хоть чуть-чуть налаживаться, учитывая то, что изначально американец выступал за окончание военных действий.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Из Жиреновского делают Бабку Аангу🤬🤦‍♂️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🎄
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18 час.
Старый Фонарь
Что мы за народ такой? Нас ставят на колени, унижают, оскатинивают, бьют, ломают нашу великую историю, превращая ее в помойку, лишают прав на существование, а мы все продолжаем верить, что у запада, вдруг, вот-вот, проснётся благоразумие, они услышат нас, согласятся с нами и наступит мир на всей земле. Мы или дураки или святые.
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17 час.

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