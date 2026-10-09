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ИА Регнум

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«Усмирение хуситов»: Сирия затеяла опасную игру к выгоде Израиля

«Усмирение хуситов»: Сирия затеяла опасную игру к выгоде Израиля

В последнее время на Ближнем Востоке основное внимание приковано к ситуации в Йемене. Ставки в растущем конфликте настолько высоки, что даже сирийский лидер переходного периода Ахмед аш-Шараа обещает помочь усмирить неспокойную республику.

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