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РИА Новый день

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Массовое крещение перенесли из реки в купель из-за паводка

Массовое крещение перенесли из реки в купель из-за паводка

На Урале прошло традиционное массовое крещение – вот уже 23 года в день памяти равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси обряд воцерковления проходит в старинном селе Полевской-Станционный на реке Чусовой.

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