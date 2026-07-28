Массовое крещение перенесли из реки в купель из-за паводка

На Урале прошло традиционное массовое крещение – вот уже 23 года в день памяти равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси обряд воцерковления проходит в старинном селе Полевской-Станционный на реке Чусовой.
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