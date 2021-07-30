"Что вы мучаетесь, намочите коту хвост и спите спокойно!" Интересный совет, но насколько безопасный?

Бегемот 🖤 С ранними летними рассветами наши мейн-куны сошли с ума: в 3 утра (или ночи?) начинается адский тыгыдык, который не даёт спать совсем! Без шуток, два огромных кота носятся по этажам, играют, веселятся, прыгают по кроватям, таскают свои игрушки и всячески радуются жизни.