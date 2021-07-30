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"Что вы мучаетесь, намочите коту хвост и спите спокойно!" Интересный совет, но насколько безопасный?

"Что вы мучаетесь, намочите коту хвост и спите спокойно!" Интересный совет, но насколько безопасный?

Бегемот 🖤 С ранними летними рассветами наши мейн-куны сошли с ума: в 3 утра (или ночи?) начинается адский тыгыдык, который не даёт спать совсем! Без шуток, два огромных кота носятся по этажам, играют, веселятся, прыгают по кроватям, таскают свои игрушки и всячески радуются жизни.

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Виктор Муравьев
Явно - для милиционеров написано.
Любовь Малова
А причем тут милиционеры?
Любовь Малова
А причем тут милиционеры?
Виктор Муравьев
Так вы не в курсе? В бане, сидя в парилке разговорились двое незнекомцев. Приятная беседа дошла до того, что один предложил второму: "Хочешь, я тебе расскажу новый анекдот про Брежнева?" - Да ты что? - ответил второй, - Я же милиционер! - А... Ну так я тебе его дважды расскажу!
Виктор Муравьев
Так вы не в курсе? В бане, сидя в парилке разговорились двое незнекомцев. Приятная беседа дошла до того, что один предложил второму: "Хочешь, я тебе расскажу новый анекдот про Брежнева?" - Да ты что? - ответил второй, - Я же милиционер! - А... Ну так я тебе его дважды расскажу!
владимир косяковский
Шалом! Совет старого нищего еврея....Коты и кошки шо с Брайтон-бич,шо с Дерибасовской,шо с квартиры Юли-НЕ важно! Усем по 100 гр.валерьянки и спите спокойно под песню котов-"Хава нагила,хава нагила...."

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