В Благовещенске пьяный автомобилист сбил насмерть пешеходов на тротуаре

Стали известны новые подробности страшной аварии в Благовещенске, где погибли три человека.Telegram-канал SHOT пишет о том, что водитель минивэна перед тем как насмерть сбить трех людей на тротуаре сильно напился.
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