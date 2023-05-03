Где смотреть Урал – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 3 мая

В среду, 3 мая, сыграют Урал и ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».