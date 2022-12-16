«Лос-Анджелес» продлил форварда Мура на 5 лет с кэпхитом 4,2 млн долларов

«Лос-Анджелес» продлил форварда Тревора Мура на 5 лет с кэпхитом 4,2 млн долларов. Новое соглашение с 27-летним игроком вступит в силу, начиная с сезона-2023/24.
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