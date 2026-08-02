Страна и люди
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Страна и люди

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Средства ПВО за сутки сбили 1158 украинских беспилотников

Средства ПВО за сутки сбили 1158 украинских беспилотников

Средства ПВО за сутки уничтожили 1158 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ. Кроме того, войска группировки «Север» уничтожили механизированные и аэромобильные бригады ВСУ и территориальной обороны в районе Толстодубова, Степового и Кияницы в Сумской области, а также Пионера, Липцов, Василевски, Больших Проходов, Прудянки и Зеленого Гая в Харьковской области.

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