Экс-командир НАТО Ставридис вспомнил ценные консультации с генштабом ВС РФ

Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис считает контакты с генштабом ВС РФ ценными, экс-главком неоднократно проводил консультации с бывшим главой генштаба ВС РФ генералом Николаем Макаровым.
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