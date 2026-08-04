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FiNE NEWS

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Михаил Саакашвили заявил о пытках и бесчеловечных условиях в грузинской тюрьме

Заявление Саакашвили о состоянии заключения Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, в опубликованном на своей странице в социальной сети Facebook заявлении рассказал о тяжёлых условиях своего заключения.

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