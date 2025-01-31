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Китайцы добыли кислород и ракетное топливо в космосе с помощью искусственно...

Китайцы добыли кислород и ракетное топливо в космосе с помощью искусственно...

Китайцы добыли кислород и ракетное топливо в космосе с помощью искусственного фотосинтезаВ январе 2025 года на китайской космической станции «Тяньгун» завершён один из этапов эксперимента по искусственному фотосинтезу, позволяющему получать в космосе компоненты ракетного топлива и кислород для дыхания.

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