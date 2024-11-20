На Алтае около тысячи детей ходят на уроки в клубы и детсады из-за "убитых" школ

Учеников перевели в свободные помещения По данным министерства образования и науки Алтайского края, из-за "неудовлетворительного состояния зданий" в 2024 году в регионе закрыли пять школ, пишет "Банкфакс".
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