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МИД Ирана завил о непричастности к действиям сопротивления на Ближнем Востоке

МИД Ирана завил о непричастности к действиям сопротивления на Ближнем Востоке

Йеменские хуситы и другие силы сопротивления на Ближнем Востоке действуют без участия и помощи Ирана, Тегеран не руководит данными движениями, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

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