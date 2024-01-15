МИД Ирана завил о непричастности к действиям сопротивления на Ближнем Востоке

Йеменские хуситы и другие силы сопротивления на Ближнем Востоке действуют без участия и помощи Ирана, Тегеран не руководит данными движениями, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
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