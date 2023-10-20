Замначальника «Орелгосзаказчика» оштрафовали за несделанную дорогу

Ямы и выбоины на дорогах Малоархангельского района стали поводом для проверки прокуратуры. Надзорное ведомство, убедившись в том, что дорогу «Малоархангельск-Прогресс-Луковец-Губкино» пора чинить, обратились в адрес КУ ОО «Орелгосзаказчик» с требованием отремонтировать дорогу.