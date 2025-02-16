Театр абсурда
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Театр абсурда

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МВД обяжет владельцев жилья платить штраф за отказ мигрантам в учете

МВД обяжет владельцев жилья платить штраф за отказ мигрантам в учете

Собственники недвижимости могут столкнуться с наложением штрафа в размере до 4 тысяч рублей в случае отказа арендаторам-мигрантам в постановке на учет по месту пребывания, как информирует Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

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Комментарии
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Астон Мартин
это  с какой такой стати отказ кому ли бо штрафуется , это юридически неправильно со всех сторон ...
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