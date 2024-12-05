В Польше заявили о риске отказа Трампа выдать кредит Украине

Заместитель министра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в проекте по выдаче Украине кредита в $50 млрд с погашением за счет доходов от замороженных активов России.
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