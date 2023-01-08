Главные события 2022 года в Крыму: ноябрь

Вот и закончился 2022-й год. Подводим итоги и вспоминаем его главные события. НОЯБРЬ: подспорье защитникам Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о новой партии гуманитарного груза для крымских военнослужащих, за передачей которого проследил лично.