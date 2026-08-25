Лавров призвал Ватикан обратить внимание на действия Киева против УПЦ

Россия рассчитывает, что Ватикан в контактах с украинской стороной будет обращать внимание на действия Киева в отношении канонической Украинской православной церкви, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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