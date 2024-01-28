У Алекса Михаэлидеса вышел роман «Ярость». MAXIM публикует эксклюзивный отрывок

Новая книга мастера жанра! фото: обложка книги— Я на пути к этому, — ответила Лана. — Я поняла, чего нам всем так не хватает: солнца! Ты поедешь? — Куда? — На остров, на пасхальные каникулы! — тараторила Лана, не давая Кейт и слова вставить.