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У Алекса Михаэлидеса вышел роман «Ярость». MAXIM публикует эксклюзивный отрывок

У Алекса Михаэлидеса вышел роман «Ярость». MAXIM публикует эксклюзивный отрывок

Новая книга мастера жанра! фото: обложка книги— Я на пути к этому, — ответила Лана. — Я поняла, чего нам всем так не хватает: солнца! Ты поедешь? — Куда? — На остров, на пасхальные каникулы! — тараторила Лана, не давая Кейт и слова вставить.

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