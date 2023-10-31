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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как дома приготовить лучшую шаурму

Шаверма, шаурма, шаварма — как только не называют это блюдо арабского происхождения. Казалось бы, простое сочетание лаваша, овощей и мяса, а как вкусно! Наблюдая за приготовлением этой закуски в уличных точках, задумываешься, а смогу ли я так же? Предлагаем вашему вниманию советы касательно того, ….

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