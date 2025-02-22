Храм Александра Невского в «Крестах» будет передан РПЦ

Вся остальная территория комплекса теперь принадлежит группе компаний «КВС» Церковь святого Александра Невского, находящаяся на территории комплекса «Кресты», будет передана Русской православной церкви, пишет 78.
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