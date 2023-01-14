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Kyodo: Кисида передал Байдену планы приобрести ракеты Tomahawk для Японии

Kyodo: Кисида передал Байдену планы приобрести ракеты Tomahawk для Японии

У Токио есть намерения приобрести американские ракеты Tomahawk, о чем премьер-министр Японии Фумио Кисида  просил передать президенту Соединенных Шатотов Джо Байдену.

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