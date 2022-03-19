ЧИСТЯКОВ: Опять-таки, при счете 2:0 мы чуть-чуть расслабляемся, стараемся играть в атаку и иногда забываем про оборону - это немного настораживает

«3:0 - комфортный счет, но опять-таки, при счете 2:0 мы чуть-чуть расслабляемся, стараемся играть в атаку и иногда забываем про оборону - это немного настораживает, - поделился защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков после победы над «Арсеналом».
«3:0 - комфортный счет, но опять-таки, при счете 2:0 мы чуть-чуть расслабляемся, стараемся играть в атаку и иногда забываем про оборону - это немного настораживает, - поделился защитник петербуржцев Дмитрий Чистяков после победы над «Арсеналом».
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