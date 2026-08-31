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ИА Регнум

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Мальчика из Казахстана, семью которого пугали опекой из-за языкового теста, зачислили в школу

Мальчика из Казахстана, семью которого пугали опекой из-за языкового теста, зачислили в школу

Русскоговорящего школьника из Казахстана, на семью которого калининградские чиновники заявили в полицию из-за несданного теста по русскому языку, зачислили в школу.

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