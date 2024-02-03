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Предсказывающий весну сурок Мейджор умер в День сурка в США

В штате Кентукки в США умер сурок по кличке Мейджор, ежегодно предсказывавший наступление весны. По данным телеканала LEX 18, животное скончалось в День сурка из-за проблем с сердцем и преклонного возраста.

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