Какие трехрядные внедорожники предлагают кресла капитана?

Покупка трехрядного внедорожника часто означает баланс между сиденьями и удобством. Если вам действительно нужно пространство для людей размером с минивэн, многоместное сиденье второго ряда максимально вместит до восьми (или даже девяти, в некоторых случаях) в этих больших внедорожниках.