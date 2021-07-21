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Какие трехрядные внедорожники предлагают кресла капитана?

Какие трехрядные внедорожники предлагают кресла капитана?

Покупка трехрядного внедорожника часто означает баланс между сиденьями и удобством. Если вам действительно нужно пространство для людей размером с минивэн, многоместное сиденье второго ряда максимально вместит до восьми (или даже девяти, в некоторых случаях) в этих больших внедорожниках.

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