«Новые люди» предлагают сделать 1 сентября нерабочим днем

Сделать День знаний нерабочим предлагает партия «Новые люди». Ведь многие родители не могут проводить ребенка в школу.
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В Казахстане 1 Сентября только для первоклашек хоть какая то линейка, остальные сразу за парту, можно и без цветов.