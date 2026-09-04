В Туле прошел марафон «Знать, чтобы гордиться»

Гости марафона «Знать, чтобы гордиться» в Туле познакомились с экспозициями Тульского музея оружия, фотовыставками о военных врачах и героях, а также написали письма участникам специальной военной операции.
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