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Тульские новости

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В Туле прошел марафон «Знать, чтобы гордиться»

В Туле прошел марафон «Знать, чтобы гордиться»

Гости марафона «Знать, чтобы гордиться» в Туле познакомились с экспозициями Тульского музея оружия, фотовыставками о военных врачах и героях, а также написали письма участникам специальной военной операции.

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